Rapport: Støre kan bli inhabil i enkelte sentralbank-saker

Det konkluderer lovavdelingen i Justisdepartementet. Stortingets kontrollkomité har fått en kopi av rapporten, skriver VG.

Lovavdelingen mener at selv om statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) anså seg som inhabil i utnevnelsen av ny sentralbanksjef på grunn av forholdet til Jens Stoltenberg, vil han ikke være inhabil i avgjørelser knyttet til sentralbanken, med enkelte unntak.

I blant annet saker der det er aktuelt for regjeringen å instruere Norges Bank, og instruksen kan oppfattes som kritikk av bankens eller Stoltenbergs handlemåte, kan være tilfeller der Støre blir inhabil.

Også avgjørelser knyttet til Norges Banks oppgaver og organisasjon som særlig påvirker Stoltenberg, eller der Stoltenberg har engasjert seg sterkt for et bestemt alternativ, og avgjørelser i regjeringen som vil ha en så direkte betydning for Stoltenberg personlig eller påvirke hans omdømme på en slik måte at det anses å medføre særlig fordel, tap eller ulempe, kan gjøre Støre inhabil.

– Stoltenbergs særlige posisjon som sentralbanksjef, kan ha betydning i denne vurderingen, og at det skal noe mindre til før et sterkt engasjement fra hans side vil medføre at statsministeren er inhabil i de nevnte sakene, skriver Lovavdelingen.

Stoltenberg tiltrer trolig i jobben i desember i år, ifølge VG.

