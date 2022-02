Professor om Putins tale: Det er en pøbel som snakker

– Jeg kvapp. Hvis jeg kan få bruke litt direkte språk – det er en pøbel som snakker. Dette er en form for pøbelspråk, jeg finner ikke noe annet ord, som vi faktisk ikke har hørt siden 1938 og 1939 da Hitler brukte denne typen språk, sa professor Sven G. Holtsmark ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) til NRK Dagsrevyen tirsdag kveld.

– Jeg vet at dette er veldig sterke ord, men de er veloverveid, la han til.

Professoren i historie sier at bunnløs forakt for Ukraina og ukrainere kjennetegner talen. En annen ting er at Putin i klartekst sa at det ikke finnes grunnlag for ukrainsk statsdannelse, og et tredje poeng er at presidenten framstilte Russland som et offer.

– Det er en blanding av pøbelspråk og surrealistiske påstander som er veldig skremmende, sier han.

