– Vi anser at dette er ledertispa i Rømskog-reviret, sier leder for seksjon for rovvilttiltak Veronica Sahlén i Statens naturoppsyn (SNO) til avisa.

Ulven ble felt fra bakken i Aurskog-Høland kommune. Mandag ble det felt en ulvetispe i samme revir i Marker kommune.

Sahlén opplyser at det kan bli nye fellingsforsøk onsdag.

SNO gjennomfører vedtaket fra Klima- og miljødepartementet om å ta ut Rømskog-reviret med en kvote på ti ulver innen 1. mars.

