Flere nordmenn søkte på «tilfluktsrom» siste døgn

Flere har den siste uken søkt på ord som «nærmeste tilfluktsrom», «tilfluktsrom kart» og «bomberom». Særlig i byene Oslo, Trondheim og Stavanger, skriver NRK. Ifølge kanalen var økningen på 1000 prosent.

Det skjer samtidig som situasjonen i Ukraina tilspisser seg.

Mandag anerkjente Russland to utbryterregioner i Øst-Ukraina som uavhengige. I ettertid har flere europeiske land og USA varslet sanksjoner mot Russland, og fordømt handlingene til presidenten.

– Jeg har forståelse for at man kan bli urolig når man leser det som er i mediene. Da tenker jeg det er fint at man søker informasjon om hvor de nærmeste tilfluktsrommene er, sier stedfortredende sjef Jørn Atle Moholdt i Sivilforsvaret til kanalen.

