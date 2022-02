Vedum vurderer endring i utflyttingsskatt

Med dagens ordning kan aksjeeiere samle opp overskudd i holdingselskaper og senere ta ut gevinsten skattefritt, forutsatt at de bor utenfor Norge i minst fem år.

Den muligheten kan forsvinne, skriver Dagens Næringsliv og viser til et svar fra finansminister Vedum til Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen.

«I Hurdalsplattformen fremgår det at regjeringen vil utrede tiltak mot utilsiktede tilpasninger til aksjonærmodellen. Regler om utflyttingsskatt på aksjer mv. for fysiske personer kan være et slikt tiltak», skriver Vedum til Martinussen og Stortinget.

[ Dagsavisen mener: Det er umusikalsk når Bjørn Dæhlie blir skatteflyktning ]

Sp-lederen påpeker samtidig at reglene må være i tråd med de fire friheter, som er nedfelt i EØS-avtalen og skal sikre flyt av varer, tjeneste, arbeidskraft og kapital over landegrensene.

– Rødt utfordrer stadig vekk regjeringen til å finne handlingsrom i EØS-avtalen. Den internasjonale debatten og debatten i Europa går i retning av mer samarbeid for å unngå tilpasninger, så det burde ikke være helt umulig, mener Martinussen.

