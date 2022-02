Statnett kutter nettleien til norske forbrukere med 4 milliarder

– Selv om vi har hatt høye priser i Norge den siste tiden, har handelen med utlandet gitt store inntekter både på import og eksport av kraft. Det kommer norske forbrukere til gode med nærmere 4 milliarder i lettelser når vi nå setter forbrukstariffen til null fra første april, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Tariffen som utgjør Statnetts andel av nettleien for 2022, ble satt 1. oktober og hadde ifølge Statnett allerede da tatt høyde for økte flaskehalsinntekter. Men inntektene er blitt større enn ventet. Prognosene for 2022 viser inntekter på minst 7 milliarder kroner.

– Høye flaskehalsinntekter vil holde tariffen lavere enn ventet i årene som kommer. Disse inntektene dekker utgifter som vi ellers ville måtte hentet inn over nettleien, sier Tonne.

