Persen vil ikke reforhandle strømkabelavtaler

Persen sa nylig at hun vil gå i dialog om kraftflyten i kablene for å unngå «lange perioder med ren eksport i perioder med lav magasinfylling». Overfor Klassekampen presiserer statssekretæren hennes at regjeringen ikke har planer om å komme med krav eller reforhandle avtalene.

– Vi sier dialog, ikke forhandlinger. Det er naturlig å snakke med våre samarbeidspartnere for å skape en felles forståelse av hvordan håndtere spørsmål om forsyningssikkerhet, hvis en lignende situasjon som i vinter oppstår igjen, sier Amund Vik (Ap). Han snakker på vegne av Persen, som er sykmeldt med korona.

Han presiserer også at selv om det er ønskelig å unngå lange perioder med ren eksport, så er det ikke snakk om å skru av kraftflyten gjennom kablene.

Foreløpig har Norge ikke varslet Storbritannia eller EU om at man ønsker å snakke om strømeksporten. Vik kan heller ikke gi noe dato for når det blir aktuelt med samtaler.

– Vi skal først utrede hvilken effekt vinterens situasjon har hatt på kraftprisene, eksporten og forsyningssikkerhet. Da er det nærliggende å vente til støvet har lagt seg.

Han legger til at regjeringens utredningsarbeid allerede er i gang og skal være ferdig så fort som mulig.

