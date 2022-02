Høyre og Venstre etterlyser tiltaksplan for elever som har tapt på pandemiskolen

– Vår store bekymring er at Brenna har en vente og se-holdning. Nå haster det å ta skolehverdagen tilbake, få tiltak på plass og styrke faglig og sosial læring, sier de tidligere kunnskapsministrene fra Solberg-regjeringen, Jan Tore Sanner (H) og Guri Melby (V), til VG.

Sammen har de forfattet et forslag i Stortinget om at det må legges fram en tiltakspakke for å ta igjen tapt faglig og sosial læring, før mai måned.

Melby og Sanner er bekymret for tapt motivasjon, ensomhet og økte forskjeller.

I den siste Elevundersøkelsen går det fram at to av tre skoleelever mener skolehverdagen er blitt forverret av pandemien. Det må det gjøres noe med, mener Sanner.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil ha mer kunnskap for å sikre at eventuelle tiltak blir virkningsfulle. Hun har bedt Utdanningsdirektoratet finne ut mer om hvordan restriksjonene har påvirket de yngste elevene, ungdomstrinnet og de sårbare barna.

– I tillegg kartlegger de hvilke kompenserende tiltak som er satt inn og effekten av disse. Vi må vite at tiltakene er nyttige for barn og unge, sier Brenna til VG.

