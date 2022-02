Arbeiderpartiet trosser folkeavstemning – flertall for å beholde Innlandet

I en pressemelding skriver partiet at deltakelsen i folkeavstemninga var lav og at befolkninga i praksis er delt på midten. De ser ikke på det som et folkekrav å få tilbake Hedmark og Oppland, skriver NRK.

50,7 prosent vil tilbake til de gamle fylkene, ifølge folkeavstemninga som ble holdt tidligere denne uka. 48,1 prosent vil beholde Innlandet fylke.

– Vi har sagt at vi vil beholde innlandet. Det har vi gjort med 14 stemmer for og det er fem stemmer som har sagt de vil løse opp Innlandet, sier gruppeleder Hans Kristian Enge.

Nå går saken videre til behandling i fylkestinget 23. februar. Der tas det endelig stilling til om fylkeskommunen skal videreføres eller ikke.

