Sp vil ikke ha flere kvoteflyktninger

– Det er en usikker situasjon i verden nå, og det antallet vi ligger på nå, 3000, er betydelig høyere enn det vi lå på før flyktningkrisen. Vi mener det ikke er riktig å øke dette antallet, sier innvandringspolitisk talsperson Heidi Greni i Sp til Klassekampen.

Onsdag gikk AUF-leder Astrid Hoem ut i samme avis og sa at partiets viktigste krav nå er å øke kvoten til 5.000 per år. Hun mener at Hurdalsplattformen åpner for en slik økning, men det er ikke regjeringspartner Sp enig i.

– Vi har lenge ment at antallet kvoteflyktninger må ligge innen intervallet 2.000-3.000. Vi kommer ikke til å øke det tallet på nåværende tidspunkt, sier Greni.

Overføringsflyktning er personer som vanligvis er registrert som flyktninger hos FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Hele kvoten på 3.608 kvoteflyktninger ble fylt opp i fjor etter at 608 ble overført fra 2020.

AUF mener antallet kvoteflyktninger kan økes til 5.000 fordi antallet asylsøkere er lavt. I fjor søkte 1.656 personer om asyl i Norge. Det var nesten 300 flere enn i 2020, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen