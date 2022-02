Kontrollkomiteen stiller nye spørsmål om Stoltenberg-ansettelsen

Kontrollkomiteen hadde fredag et ekstraordinært møte for å fortsette gravingen rundt ansettelsesprosessen. Sentrale spørsmål for komiteens undersøkelser er når og hvordan Stoltenbergs navn kom opp. Han var en av tre personer som ble oppfordret til å søke, og endte opp med å bli utnevnt 4. februar.

Etter en drøy time var kontrollkomiteens møte slutt, men komitéleder Peter Frølich (H) opplyste at noen få av komiteens medlemmer skal jobbe med å utforme de konkrete spørsmålene. De vil bli klare i løpet av fredagen.

Han ville ikke gå inn på hva slags spørsmål de jobber med.

– Vi legger ekstra mye energi i å få en samlet komité som sender spørsmål til regjeringen, sier han.

– Det er viktig når Stortinget fører kontroll med regjeringen, at vi tar av oss partihattene. Det er et høyere mål, det er ikke bare å drive den vanlige politiske kranglingen, fortsetter han.

