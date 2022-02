Kontrollkomiteen sender 20 nye spørsmål til regjeringen om Stoltenberg-ansettelsen

Saken er utvidet

Av Anne Marjatta Gøystdal og Fredrik Moen Gabrielsen, NTB

Etter å ha jobbet gjennom dagen med spørsmålene, samlet komiteen seg til et nytt ekstraordinært møte klokken 15 fredag. Arbeidet med brevet var tidkrevende fordi komiteen ville være ekstra nøye med formuleringen i spørsmålene.

– Spørsmålene kommer i all hovedsak til å dreie seg om ansettelsesprosessen, tidspunkter og ulike forhold rundt den, sa komitéleder Peter Frølich (H) til pressen etter møtet fredag ettermiddag.

Av de 20 spørsmålene går ett til arbeidsminister Hadia Tajik (Ap), mens resten går til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Komiteen ønsker svar på Tajiks vurderinger av egen habilitet i saken.

Tajik har opplyst at hun hadde to telefonsamtaler med Stoltenberg om saken i fjor, én tidlig høst og én sen høst. Hun har ikke villet tidfeste samtalene nærmere.

– Vi etterlyser en del tidspunkt og datoer, personer som har vært pådrivere for Stoltenbergs kandidatur. Det er også en del spørsmål som rett og slett er rene kontroll- og oppklaringsspørsmål, hvor vi kryssjekker en del faktainformasjon, sier Frølich.

– Ingen indikasjoner på urent trav

Kontrollkomiteen har tidligere stilt 21 spørsmål til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), men var ikke fornøyd med svarene de fikk. Derfor har komiteen nå altså sendt 20 nye, finslipte spørsmål om ansettelsesprosessen.

Men de har ingen indikasjoner på at det har skjedd urent trav, påpeker Frølich.

– Samtidig vet vi også at det er en omdiskutert utnevnelse. Det er faktisk en veldig sterk tradisjon på Stortinget at kontroll- og konstitusjonskomiteen undersøker embetsutnevnelser og i særdeleshet sentralbanksjefutnevnelser, sier han.

– Også vet vi at det er helt ekstraordinært at en tidligere statsminister er utnevnt, som attpåtil gjør sittende statsminister inhabil. Så at vi tar noen grundige sjekker og stiller mange spørsmål, det tror jeg bare er å forvente.

Komiteen venter svar på spørsmålene fredag i neste uke.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Vil vite når og hvordan

Sentrale spørsmål for komiteens undersøkelser er når og hvordan Stoltenbergs navn kom opp. Han var en av tre personer som ble oppfordret til å søke og endte opp med å bli utnevnt 4. februar.

Onsdag ble det kjent at Stoltenbergs navn hadde «dukket opp» i en samtale mellom oljefondssjef Nikolai Tangen og rekrutteringsbyrået BackerSkeie 25. oktober, tre uker før stillingsannonsen ble lyst ut.

Hvordan teksten i stillingsannonsen ble utformet, har vært et av spørsmålene i saken. Flere ting var annerledes i teksten enn sist stillingen ble lyst ut, i 2016, og det har ført til spekulasjoner om hvorvidt annonsen ble tilpasset Stoltenbergs profil.

Stoltenberg er i dag generalsekretær i Nato, en posisjon han har fram til 30. september, hvorpå han overtar rollen som ny sentralbanksjef etter Øystein Olsen.