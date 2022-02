Undersøkelse: Ni av ti foreldre fornøyd med barnehagene

Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse 2021 viser at 93 prosent av foreldrene i stor grad er fornøyde med barnehagene, og at koronasituasjonen ikke ser ut til å påvirket tilfredsheten.

Spesielt er foreldrene fornøyde med barnets trygghet og trivsel i barnehagen.

Ifølge undersøkelsen er en av ti foreldre misfornøyde med mattilbudet, mens 16 prosent er misfornøyde med bemanningstettheten. Dette er på nivå med 2019.

– På vei ut av en pandemi som for alvor har vist hvor viktig barnehager er for at samfunnet kan gå rundt, må vi ta grep og sørge for at det både er godt for barn å gå i barnehagen, og at barnehagene våre er gode arbeidsplasser.

Om lag 270.000 barn går i barnehage i Norge.

