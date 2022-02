Tre av ti barnehager oppfyller ikke pedagognormen

Selv om det er flere barnehager enn i fjor som oppfyller pedagognormen, er det fortsatt 30 prosent som ikke har nok barnehagelærere til å oppfylle kravet i pedagognormen – og dermed har for mange barn per barnehagelærer.

– Barnehagen er den delen av utdanningsløpet som betyr mest for barn og unges utvikling. Da er det et paradoks at det er i barnehagen kompetansenivået er lavest. Regjeringen vil at barna skal møte flere ansatte med riktig kompetanse og heve kvaliteten på barnehagetilbudet, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Brenna varsler at regjeringen vil legge vekk den forrige regjeringens barnehagestrategi og utvikle en ny og mer ambisiøs strategi – som skal være klar til høsten.

Redd Barna bekymret

Redd Barna sier de leser tallene med bekymring og at de ønsker regjeringens arbeid med en ny barnehagestrategi velkommen.

– I Hurdalsplattformen varslet regjeringen at de ville styrke pedagognormen og forbedre bemanningsnormen slik at normene sikrer at barna har mange nok trygge ansatte og barnehagelærere i barnehagen, sier Anne Elin Kleva, rådgiver barnehage og skole i Redd Barna.

– Flere voksne og flere pedagoger i barnehagen, skaper tryggere barn og gir større rom for at barna trives og får den omsorg de skal ha rett til, og høy, pedagogisk bemanning er også med på å bygge et trygt og godt barnehagemiljø og forebygge mobbing i barnehagen, sier Kleva.

Mangler 2.200 årsverk

Ifølge Utdanningsdirektoratet er det totalt 1.463 barnehager som ikke oppfyller pedagognormen, inkludert barnehager med dispensasjon fra utdanningskravet. 971 av disse barnehagene mangler ett årsverk for å oppfylle normen. Resten mangler to eller flere årsverk.

Det mangler litt over 2.200 årsverk på nasjonalt nivå for å oppfylle kravet om maks 14 barn per pedagogisk leder. I 2020 manglet det 2.500 årsverk.

På barnehagenivå utløser ett ekstra barn krav om en ny heltidsstilling til pedagogisk leder, noe som betyr at alle barnehager som ikke oppfyller pedagognormen mangler minst ett årsverk til pedagogisk leder.

Færre små barnehager

Tallene viser også at det blir stadig færre barnehager – og det er først og fremst har blitt færre av de minste barnehagene med 25 barn eller færre.

Andelen små barnehager har gått ned fra 31 prosent i 2012 til 24 prosent i dag.

– De små privateide og ideelle barnehagene er viktige for å gi et barnehagetilbud nært folks bosted. Derfor er vi opptatt av å gi disse barnehagene bedre rammevilkår, og blant annet gi kommunen mulighet til å prioritere disse, sier kunnskapsministeren.

Regjeringen vil stramme inn regelverket for private barnehager – og sikre at offentlig tilskudd og foreldrebetaling går til barnehagedrift. Dette blir også noe den nye strategien skal se på.

