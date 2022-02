Sentralbanksjefen: – Handlingsregelen kan ikke lenger brukes som en streng retningslinje

– Handlingsregelen kan ikke lenger brukes som en streng retningslinje for budsjettpolitikken fra det ene året til det andre, sier Olsen i sin siste årstale som sentralbanksjef.

Den etter hvert berømte regelen ble innført i 2001 av regjeringen til Jens Stoltenberg, mannen som snart tar over som sentralbanksjef.

– Dette systemet har tjent oss vel gjennom mer enn 20 år, i en periode der økonomien også har vært utsatt for sterke forstyrrelser. Men det har vært læring underveis. Én lærdom er at en strengt regelstyrt økonomisk politikk ikke er formålstjenlig, sier Olsen.

Handlingsregelen begrenser bruken av oljepenger over statsbudsjettet til 3 prosent av oljefondet. Selv om OIsen toner ned nytten av en slik regel, mener han ikke at den har spilt helt fallitt.

– Handlingsregelen har fortsatt en rolle å spille som en langsiktig rettesnor i budsjettpolitikken. Den understøtter ideen om oljefondet som et generasjonsfond. Men fremfor å sikte mot 3-prosentbanen, gjør vi klokt i å legge bruken av oljepenger under forventet realavkastning. I motsatt fall risikerer vi at vi jevnlig må spise av fondskapitalen, sier Olsen.

Strømpriser

Vinterens høye strømpriser kan være et tidlig varsel, sier avtroppende sentralbanksjef Øystein Olsen. Han tror det grønne skiftet kan øke prisene på sikt.

– Både husholdninger og foretak har mottatt høye strømregninger. Mye av oppgangen er midlertidig, sier sentralbanksjefen i sin siste årstale torsdag kveld.

Samtidig understreker han at «vinterens høye strømpriser kan være et tidlig varsel».

– Det grønne skiftet gjør at vi fremover trolig vil se høyere og mer variable energipriser enn vi har vært vant med, sier han.

Strømprisene trekkes av Olsen fram som hovedårsaken til økt inflasjon her til lands, men også internasjonal påvirkning trekkes fram.

– Prisene på frakt og råvarer har skutt i været, og økte kostnader veltes over på andre priser, sier Olsen.

Han understreker at sentralbanker skal se gjennom midlertidige endringer i inflasjonen når de gjennomfører pengepolitikken.

– Det er først hvis brede grupper, både prissettere og lønnstakere, krever kompensasjon for økte kostnader, at inflasjonen kan skyte fart. Skjer dette, er det sentralbankens oppgave å stramme inn pengepolitikken, sier han.

