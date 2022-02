Mattilsynet: Mye kosttilskudd i Norge er ulovlig merket

Mattilsynet har undersøkt 50 kosttilskudd som selges på det norske markedet. Resultatet var at ni av ti undersøkte kosttilskudd var ulovlig merket med påstander som gir inntrykk av at de kan forebygge, behandle eller helbrede sykdom.

– Vi har funnet mange og alvorlige brudd på regelverket for merking. Ingen av de undersøkte produktene oppfyller kravene i regelverket. Det er bekymringsfullt og uakseptabelt at virksomhetene ikke følger regelverket, som er der for å beskytte forbrukerne, sier seksjonssjef Are Tømmerberg Sletta i Mattilsynet.

Kosttilskudd er ikke medisin og skal ikke markedsføres med påstander om å lindre, helbrede eller forebygge sykdom. Det er heller ikke tillatt med påstander som viser til anbefalinger fra bestemte leger, helsepersonell og lignende.

Mattilsynet har kontrollert bruken av medisinske påstander og ulovlig bruk av helsepåstander på produktemballasje, i markedsføring på nettsider, i aviser, ukeblader, reklamemagasiner, TV og sosiale medier.

– Markedsføring over internett, TV og sosiale medier fortsetter å øke og er stadig mer aggressiv og kynisk. De ansvarlige for markedsføringen utnytter gjerne personer som er i en sårbar situasjon eller helsetilstand, sier Sletta.

