Forlik i lydbok-tvisten mellom Jørn Lier Horst og Gyldendal

– Partene har gått i dialog med et ønske om å kunne legge saken bak seg og drive med det vi alle ønsker, nemlig å skape god litteratur og godt innhold. Det er til beste for alle parter at vi har kommet til en omforent løsning utenfor rettssalen, sier administrerende direktør i Gyldendal Norsk Forlag, Arne Magnus, i en pressemelding.

Horst mente seg uriktig behandlet av forlaget sitt som ikke gjorde totalt åtte lydbøker tilgjengelig på flere plattformer enn den de selv eide. Ved at bøkene ikke var tilgjengelig i andre strømmetjenester enn norske Fabel, har Horst hevdet at han tapte betydelige inntekter.

Derfor fikk han på eget initiativ lest inn på nytt til sammen åtte bøker han mente ikke lenger var omfattet av avtalen med Gyldendal og Lydbokforlaget, men forlaget svarte med å saksøke forfatteren.

Oslo tingrett frikjente Horst i fjor, og forlaget anket saken til lagmannsretten. Nå ender imidlertid altså saken med forlik.

Forfatteren selv sier han er svært glad over å kunne legge konflikten bak seg.

– Nå er vi vel forlikt, og kan se fremover. Samtidig vil jeg rette en stor takk til Gyldendal for mange gode år der, og for en konstruktiv dialog som til slutt endte i en løsning som er god for alle, sier Horst.

