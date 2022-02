Regjeringen strammer inn på reglene for bilpleiebransjen

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier i en pressemelding at regjeringen tar dette grepet for å sikre en seriøs bransje.

– Bilbransjen har over lang tid vært preget av utfordringer med useriøse arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart omsetning. Nå får de noen måneder på seg, og da kan de enten legge om driften eller legge ned, sier hun.

Godkjenningsordningen er i stor grad basert på den eksisterende godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter, og innebærer at virksomhetene må dokumentere overfor Arbeidstilsynet at enkelte plikter etter blant annet arbeidsmiljøregelverket er oppfylt.

[ Regjeringen vil forby innleid arbeidskraft på byggeplasser i flere fylker ]

Virksomhetene må også sørge for at de ansatte har HMS-kort. Forskriften vil tre i kraft 1. juli 2022.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen