Mann døde av nedkjøling på Gjersjøen

Det opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding onsdag.

– Politiet mottok tirsdag den foreløpige obduksjonsrapporten. Den bekrefter at døden skyldes nedkjøling, sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt i pressemeldingen.

Politiet opplyser videre at avdøde er en polsk mann i slutten av 30-årene. Han er ennå ikke formelt identifisert, men pårørende i hjemlandet er varslet gjennom Kripos.

– Fortsatt fremstår dette mest sannsynlig som en ulykke, og vi har ikke holdepunkter for at dødsfallet skyldes annet enn uheldige omstendigheter. Det mistenkes ikke at andre personer har skyld i dødsfallet, sier Reinholdt-Østbye.

Han legger til at det gjenstår noen undersøkelser i boligen der mannen har hatt tilhold.

– Vi håper å få gjennomført dette innen kort tid, slik at boligen kan bli frigitt, sier politiinspektøren.

