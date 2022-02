Støre informerte ikke om møtet med Stoltenberg

Av NTB-Johan Falnes

Finansdepartementet og Statsministerens kontor bekrefter begge overfor NTB at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Finansdepartementet ikke ble orientert om kontakten.

– Statsministeren var aldri på noe tidspunkt i tvil om at han ville være inhabil dersom Stoltenberg var en aktuell kandidat til stillingen som sentralbanksjef, uttaler kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor.

– Han har derfor heller ikke på noe tidspunkt diskutert Stoltenbergs mulige eller faktiske kandidatur med finansministeren eller andre i Finansdepartementet.

Støre må nå svare på flere spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om ansettelsen.

Tur rundt Sognsvann

Tidligere har Støre opplyst at han meldte seg inhabil i saken allerede 22. oktober i fjor.

To dager senere, 24. oktober, møtte han Stoltenberg for å gå tur rundt Sognsvann.

Da kom saken opp.

– Det var en fin dag i oktober. Det var en søndag, han var hjemme, og da har vi ofte gått på tur. Det var en diskusjon om løst og fast. Litt om hvordan det var å være i regjering, har Støre tidligere fortalt til NTB.

Mot slutten av turen kom de ifølge Støre inn på mediespekulasjoner om at Stoltenberg kunne være en mulig ny sentralbanksjef.

Stoltenberg sa da at han vurderte å søke jobben. Støre svarte at han i så fall ville være inhabil.

Telefonsamtaler med Tajik

Men Støre var ikke den eneste Stoltenberg tok kontakt med. Han ringte også til Arbeiderpartiets nestleder, arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Tajik har opplyst at hun hadde to telefonsamtaler med Stoltenberg om saken i fjor, én tidlig høst og én sen høst. Hun vil ikke tidfeste samtalene nærmere.

Statsministerens kontor opplyser at Støre ikke fikk vite om samtalene med Tajik.

Finansdepartementet er derimot gjennom prosessen blitt gjort kjent med de to samtalene, opplyser Finansdepartementets kommunikasjonssjef Therese Riiser.

– Departementet kommer for øvrig ikke til å kommentere kontakt om saken internt i regjeringen, sier hun i en skriftlig uttalelse til NTB.

Taus om intern kommunikasjon

Tajik selv ønsker ikke å si noe om hvem hun snakket med internt i Ap eller regjeringen.

– Det relevante å vite om disse samtalene er at jeg ga uttrykk for at det ikke var noe i veien for at han kunne søke stillingen, og at jeg ville ta denne informasjonen til etterretning. Jeg ga også uttrykk for at det var ryddig at han forholdt seg til Finansdepartementet dersom han søkte, sier Tajik.

– Kommunikasjon internt i partiet eller i regjeringen kommer jeg ikke til å dele.

Tajik opplyser likevel at hun ikke selv kontaktet noen andre i regjering om mulige kandidater til stillingen.

Hun har også sagt at hun ikke oppfordret Stoltenberg til å søke.

Uklar tidslinje

Det er foreløpig ikke kjent hvor tidlig Finansdepartementet fikk vite at Stoltenberg kunne være interessert i jobben.

– Stoltenberg ble oppfordret til å søke stillingen i midten av november. Utover det kommenterer vi ikke detaljer om kontakt med enkeltkandidater, sier Riiser.

Departementet har tidligere opplyst at oppfordringen til Stoltenberg ble sendt etter at stillingen offisielt ble utlyst 10. november.

Fem dager før dette, 5. november, skrev Dagens Næringsliv at Jens Stoltenberg ifølge avisas kilder ville takke ja til stillingen som sjef for Norges Bank hvis han ble spurt.

Men både statsministeren og arbeids- og inkluderingsministeren visste altså om Stoltenbergs interesse for jobben allerede før dette.

Tiltrer før jul

Det var i statsråd klokka 11 fredag 4. februar den formelle beslutningen ble tatt. I en kongelig resolusjon ble Stoltenberg åremålsbeskikket som sentralbanksjef for en periode på seks år.

Stoltenberg vil tiltre før jul. Han overtar etter Øystein Olsen, som går av innen 1. mars etter tolv år i stolen.

Utnevnelsen var i tråd med embetsverkets tilråding i saken, men har vært politisk kontroversiell på grunn av Stoltenbergs fortid som både statsminister og Ap-leder og hans nære bånd til Arbeiderpartiet og Støre.

Stoltenberg er i dag generalsekretær i Nato, en posisjon han holder fram til 30. september.

