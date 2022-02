Demonstrasjoner mot høye strømpriser over hele landet

Demonstrantenes budskap var klart: Strømprisene i dag er for høye, og derfor vil de at det skal være politisk kontroll over kraftbransjen og strømprisene.

Hovedkravene aksjonen stiller er stans i krafteksporten når det er lite vann i magasinene, at Norge trer ut av EUs energibyrå Acer, og at det blir makspris på strøm for husholdninger og forutsigbare priser for næringslivet.

Det er Industriaksjonen – en sammenslutning av mer enn 50 fagforeninger – som sto bak demonstrasjonene sammen med flere lokale LO-lag.

Støtte fra flere hold

Aksjonen har også fått støtte fra SV, Rødt, Bondelaget og deler av Arbeiderpartier, skriver NRK.

Blant talerne under Oslo-demonstrasjonen var partilederne Bjørnar Moxnes (R) og Audun Lysbakken (SV).

– Om flertallet på Stortinget ennå ikke har skjønt det, så er folk flest landet rundt fullstendig klar over det: De høye strømprisene kommer ikke til Norge med danskebåten. De kommer med kablene. Det må settes en makspris på strøm til alle kunder i Norge, sa Rødt-lederen under sin tale.

Flere hundre demonstrerte

Cirka 500 personer deltok på demonstrasjonen i hovedstaden, anslår politiet. Den startet med samling på Jernbanetorget klokken 17, før demonstrantene gikk i fakkeltog til Eidsvolls plass foran Stortinget.

– Det gikk veldig stille og rolig for seg, forteller operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt.

Det ble også arrangert demonstrasjoner i Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Haugesund, Sauda, Stord, Egersund, Fredrikstad, Porsgrunn, Odda, Gjøvik, Raufoss, Verdal, Sortland, Rana, Elverum, Mosjøen, Etne og Tromsø.

