CO2-anlegg i Grenland dyrere og mulig forsinket

Det kommer fram i en rapport som Olje- og energidepartementet (OED) publiserte tirsdag.

Planlagt oppstart er i september 2024, men analysen viser at forventet oppstart vil bli fire måneder forsinket, med mindre det gjøres tiltak.

Den vurderingen er ikke Norcem enig i, selskapet mener risikoen for forsinkelse er vesentlig mindre enn forespeilet i rapporten.

I en pressemelding opplyser Norcem at ettersom nær 90 prosent av bestillingene er plassert og prisene fastlagt, er risikoen knyttet til prosjektet er vesentlig redusert.

– Vi er overbevist om at anlegget vil bli teknisk ferdigstilt etter planen, sier Per Brevik, ansvarlig for myndighetskontakt og tillatelser i prosjektet.

Når det gjelder transport- og lagerdelen av Langskipprosjektet, Northern Lights, viser rapporten en kostnadsreduksjon på 500 millioner kroner. Reduksjonen skyldes lavere kostnader til boring av brønn nummer to.

– Jeg er glad for den gode framdriften og kostnadsreduksjonen til Northern Lights. De rapporterer om stor interesse for kommersiell bruk av lageret. Det viser at CO2-håndtering er et viktig verktøy både for å løse klimautfordringene og beholde industriarbeidsplasser, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Prosjektet i Brevik vil bli verdens første fullskala karbonfangstanlegg på en sementfabrikk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen