412 personer anmeldt for trygdesvindel i fjor

Det viser tall som Nav la fram tirsdag.

310 personer ble anmeldt for til sammen 43 millioner etter at de har vært i jobb, men unnlatt å informere Nav om at de hadde arbeid og inntekt. De har derfor ikke hatt rett på stønad, eller fått for mye utbetalt, skriver etaten.

Gjennomsnittlig anmeldt beløp var på 201.542 kroner.

I 18 av sakene dreide det seg om svindel for over 500.000 kroner. 14 av anmeldelsene var for å ha misbrukt koronaordningene av et beløp på 10 millioner kroner.

