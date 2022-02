Sykehusene kan nå bruke antistoff-behandling mot covid-19

Dagens Medisin skriver at også legemidlene anakinra (Kineret), tocilizumab (RoActemra, baricitinib (Olumiant) og Remdesivir nå kan benyttes i behandling av covid-19 i spesialisthelsetjenesten.

– Disse legemidlene som er listet opp, blir innført. Men det understrekes at det er utfordringer knyttet til forsyning og logistikk, og at man vil følge dette nøye, sier leder for Beslutningsforum, Cathrine Bryne, til avisa.

Bruken av legemidler ved covid-18 vil være betinget forsyningssituasjonen og logistiske forhold.

Antistoffet Sotrovimab ble tatt i bruk for første gang i Norge i desember i fjor.

