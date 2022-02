Regjeringen nedsetter utvalg om politiets bevæpning

Det nye Maktmiddelutvalget skal blant annet se på om «endringer i politiets tilgang til maktmidler påvirker behovet for bevæpning», skriver Aftenposten.

– Det er en tilbakevendende debatt i samfunnet om hvilke maktmidler politiet har tilgang på og hvordan det brukes. Jeg ser behovet for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget på det området, sier Mehl.

Utvalget skal se på alt fra nye elektrosjokkvåpen og skytevåpen til måten politiets maktpyramide fungerer. Mehl bekrefter at også generell bevæpning av politiet vil være med i diskusjonen. I 2017 konkluderte et annet utvalg, Bevæpningsutvalget, med at politiet ikke bør bære våpen på fast basis, men heller ha dem låst ned i bilen, såkalt fremskutt lagring.

Utvalget skal ledes av professor Pål Arild Lagestad fra Nord universitet. Med seg får han fire polititjenestepersoner, advokat Marius Dietrichson og klinikkdirektør Brede Aasen. Dietrichson er også leder for forsvarergruppa i Advokatforeningen.

– Det er viktig at dette ikke bare handler om hva som er best for politiet, men også om hva som er best for samfunnet som helhet, sier justisministeren.

