Støre: Nå er tiden inne - vi fjerner nesten alle koronatiltakene

Saken er oppdatert

Det ble klart på regjeringens pressekonferanse om koronatiltak lørdag.

Munnbindpåbudet vil nå ikke lenger være gjeldende på for eksempel offentlig transport, i butikker eller på serveringssteder.

– Denne dagen har vi ventet på, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han innledet regjeringens pressekonferanse om koornasituasjonen lørdag.

– Avstand mellom oss er ikke lenger nødvendig. Meteren blir borte, vi fjerner det generelle rådet om å holde avstand.

Selv om munnbind ikke lenger vil være påbudt, anbefales bruk av munnbind i nærkontakt med personer i risikogrupper dersom man har forkjølelses/luftveissymptomer.

Personer i risikogrupper og uvaksinerte anbefales også å bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte, dersom det er vanskelig å holde avstand til andre.

Meteren fjernes

Regjeringen har bestemt å fjerne kravet om å holde en meters avstand på offentlige steder.

– Meteren blir borte. Vi fjerner det generelle rådet om å holde avstand, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Meteren har hindret oss i å leve normalt med andre mennesker. Og ikke minst vært vanskelig for de som lever av å samles, enten det er på bar, konferanse eller andre steder. Nå kan vi omgås som før i utelivet, på kulturarrangementer og andre sosiale tilstelninger. Og på vei til og fra jobben, på bussen, toget og ferjer, legger han til.

At meteren fjernes betyr at blant annet serveringssteder og arrangører av offentlige arrangementer igjen kan drive som normalt.

– Vi forlater nå meteren og munnbind, og da står vi igjen med sunn fornuft og hensyn til andre, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Hun understreker at det som gjelder videre fra i dag er kun råd og anbefalinger. Staten skal altså ikke fortelle den enkelte hva man skal gjøre, sier hun.

Anbefalinger og råd finnes på helsenorge.no og Folkehelseinstituttet sine hjemmesider.

Fjerner trafikklysmodellen

Regjeringen opphever trafikklysmodellen i skoler og barnehager. Elever og ansatte går dermed tilbake til en mer normal skole- og barnehagehverdag.

Barnehagebarn og skoleelever trenger heller ikke lenger å teste seg med mindre de har symptomer.

Kommuner har fortsatt anledning til å ta trafikklysmodellen i bruk hvis de mener det er nødvendig.

Regjeringen regner med at mange elever og ansatte vil bli smittet i tiden som kommer, og at høyt sykefravær kan bli en utfordring.

– Jeg vet at ledere og ansatte i barnehager og skoler gjør sitt ytterste for at alle barn skal få et fullverdig tilbud, selv om situasjonen fremdeles er krevende. Målet vårt er at alle skoler og barnehager skal komme tilbake til normal drift raskest mulig, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

