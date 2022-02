Sårbare grupper må fremdeles holde avstand og bruke munnbind – vil ikke være hakkekylling

– For oss er dette todelt. Vi er som alle andre, glade for at samfunnet kommer tilbake til normalen, samtidig er det mange som er ekstra utsatt for korona, sier generalsekretær Bo Gleditsch i Norsk Revmatikerforbund til NTB.

Lørdag ble det klart at meteren, munnbind og isolasjonskrav skrotes, men at regjeringen ber oss bruke sunn fornuft når koronatiltakene blir borte.

Må tas hensyn til sårbare

Regjeringen, opposisjonen og helsemyndighetene trekker fram at særlig sårbare grupper nå må tas hensyn til, da smittetoppen enda ikke er nådd.

– Mennesker som har nedsatt immunforsvar, eksempelvis folk som har mottatt behandling, organtransplanterte, folk som behandles for kreft og folk med revmatiske sykdommer, de må ta noen forholdsregler og beskytte seg og bruke munnbind når de er ute blant folk, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

Høyres helsepolitiske talsperson og leder av helsekomiteen på Stortinget, Tone Wilhelmsen Trøen, er også tydelig på at det må tas hensyn, selv om mange jubler for å kunne returnere til en normal hverdag.

– Vi vet hvor uforutsigbar pandemien er, og derfor må vi huske at det fortsatt er behov for å beskytte sårbare grupper i samfunnet og at vi følger råd om å være hjemme ved sykdom, sier Trøen.

Ber om forståelse

– Vi er glade for å bli nevnt, men det er synd om man blir hakkekyllingen for at man ikke kommer helt tilbake til normalen, sier Gleditsch.

Revmatikerforbundet har 30.000 medlemmer som alle er sårbare for koronasmitte, uten at det er synlig for andre.

– Ha det i bakhodet når du ser noen gå med munnbind, og aksepter at noen må ta ekstra forholdsregler. Ikke tenk at det er rare folk som tror at korona er farligere enn det egentlig er. For en del med nedsatt immunforsvar er det faktisk farlig fortsatt, sier Gleditsch.

Kan ha behov for å skjerme seg

Immunolog Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo sier til NTB at lettelsene kan bety litt mindre frihet for sårbare grupper i en periode fremover.

– For sårbare grupper er dette problematisk, og de kan ha behov for å skjerme seg de nesten ukene, sier hun og understreker at sårbare er en sammensatt gruppe som er vant til å forholde seg til at de har et svakere immunforsvar enn andre.

Selv om omikron er mindre farlig, også for sårbare grupper, mener Spurkland det er tilstrekkelig grunn til å være bekymret.

– Det er forbløffende hvor mange døde det fortsatt meldes om fra USA, og det er de uvaksinerte som dominerer. Det er et varsku til oss også, og til de sårbare. Samtidig kan man ikke holde samfunnet stengt på grunn av noen få, sier Spurkland.

