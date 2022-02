– Service- og handelsbedriftene forventer en positiv utvikling i tiden som kommer. Samtidig ser vi at sykefraværet går i taket. Dette er en svært utfordrende situasjon, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Arbeidsgivere må betale lønn de første fem dagene en ansatt er syk, før staten tar over. Nå ber NHO Service og Handel regjeringen om å kutte arbeidsgiverperioden fra fem til tre dager.

– Under hele pandemien har vi sett at regjeringen tar grep for å sikre at norske bedrifter overlever krisen. Nå trenger vi nye tiltak, sier Kaltenborn.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen