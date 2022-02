Sjefen for E-tjenesten: – En invasjon av Ukraina er ene og alene opp til Putin

– Nå er det først og fremst opp til president Putin om han velger å gjøre det. Det er vanskelig å si om det er sannsynlig eller ikke sannsynlig, for det er ene og alene opp til den russiske presidenten å ta den beslutningen, sier etterretningssjef Nils Andreas Stensønes på en pressekonferanse om trusselsituasjonen fredag.

Han viser til at Russland har satt inn over 150.000 soldater på grensen mot Ukraina.

– De har fremført sine mest avanserte våpen. De har logistikken. De har alt de trenger for å gjennomføre alt fra en mindre invasjon i øst og mindre angrep rundt omkring i Ukraina til en full invasjon med en eventuell okkupasjon av hele eller deler av Ukraina, sier han.

Stenstønes mener likevel at det er usikkert hvordan en eventuell invasjon vil påvirke Norge.

– Det er vår oppfatning at Russland har interesse av å begrense denne konflikten og at de ikke ønsker at den skal spre seg til andre områder. Det stemmer med den oppførselen vi har sett i våre områder der Russland opptrer profesjonelt avmålt, men følger nøye med på hva som skjer, sier han.

