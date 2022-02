Mannen ble også dømt for to tilfeller av tyveri, for besittelse av en liten mengde cannabis og for offentlig besittelse av kniv, ifølge dommen fra Oslo tingrett.

Domfelte hadde ifølge retten sterkt avvikende sinnstilstand i gjerningsøyeblikkene og utgjør en fare for samfunnet. Både påtalemyndigheten og forsvareren hadde lagt ned påstand om tvungent psykisk helsevern.

Mannen er også dømt til å betale 17.500 kroner i oppreisning til offeret for knivstikkingen.

