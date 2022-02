Energikommisjon skal se på kraft-dilemmaer – har frist til jul

Den lenge varslede energikommisjonen var på plass fredag. Under ledelse av tidligere konkurransedirektør Lars Sørgard skal kommisjonens til sammen 15 medlemmer finne gode svar og analyse av utfordringer, interessemotsetninger og grunnleggende dilemmaer innen kraftproduksjon.

Arbeidet skal være klart innen 15. desember.

– Kan ikke vente

Samtidig setter regjeringen i gang et arbeid for å ta spesifikt tak i strømkrisen som har preget vinteren.

– Arbeidet med oppfølging av årets kraftsituasjon kan ikke vente, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

– Selv om regjeringen har understreket at vi vil stille opp om de høye kraftprisene vedvarer, er det viktig at vi ser på hvordan vi kan redusere sårbarheten for ekstraordinært høye kraftpriser. Vi skal også evaluere strømstønadsordningen som ble innført i år, sier Persen.

I arbeidet skal man benytte seg av eksterne ekspertutredninger, opplyser hun.

Hun begrunner det blant annet med at energikommisjonen skal ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Fem hovedtemaer

En hovedoppgave for kommisjonen er å vurdere hva som er de grunnleggende dilemmaene i norsk energipolitikk fram mot 2030 og 2050. Videre skal de se på hvordan ulike politiske valg kan påvirke den langsiktige utviklingen i norsk kraftforsyning, ifølge mandatet.

Energikommisjonens arbeid knyttes til fem overordnede temaer:

* hvordan Norge påvirkes av energimarkeder i rask endring

* perspektiver for utviklingen i kraftforbruket

* potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsom kraftproduksjon

* perspektiver for forsyningssikkerheten

* sentrale interessemotsetninger i energipolitikken

Verneplan for vassdrag

Sentralt i arbeidet blir også spørsmål knyttet til energieffektivisering. De skal se på hvordan landet kan være sikret tilstrekkelig strømforsyning. Verneplan for vassdrag skal legges til grunn for arbeidet, heter det i kunngjøringen fra Olje- og energidepartementet.

I tillegg til Sørgard sitter blant andre tidligere leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg i kommisjonen. Hun er i dag leder for Norden-kontoret til en internasjonal stiftelse for ny oljepolitikk.

Tidligere Høyre-politiker og nå administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund Bård Folke Fredriksen er også med i kommisjonen. Det samme er Anniken Hauglie, tidligere Høyre-statsråd og leder i Norsk olje og gass, som i dag er viseadministrerende direktør i NHO.

