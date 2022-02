Brann i tomannsbolig på Askøy slukket – personer ikke gjort rede for

Brannen ble meldt til 110-sentralen Vest rett før klokken 08.45 fredag morgen. Rett før klokken 10 opplyser brannvesenet at brannen er slokket, og at det vil pågå etterslukking en god stund framover.

– Vi jobber fremdeles på stedet. Murbygningen i tre etasjer var fullstendig overtent da vi kom fram, men vi har klart å slå selve overtenningen ned, sier innsatsleder Stig Juvik i Askøy brann og redning til NTB.

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt en livredning, og det er personer som ikke er gjort rede for. Vi har evakuert flere personer fra bygningen, samt fra nabohusene. Det er ikke fare for spredning, men naboene er evakuert på grunn av røykutviklingen, sier han.

110-sentralen Vest opplyste på Twitter klokken 09.42 at røykdykkerne er trukket ut av huset på grunn av fare for ras.

Askøy Brannvesen fikk bistand fra Laksevåg stasjon og mannskaper fra hovedstasjonen i Bergen.

Askøy kommune har satt krisestab i forbindelse med brannen.

