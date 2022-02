Regjeringen vil gå i dialog med EU og Storbritannia for å unngå perioder med ren strømeksport

– Det er naturlig at vi nå går gjennom erfaringene fra vinteren, og deretter kan vi gå i en dialog med Storbritannia og EU med mål om å sikre at vi unngår lange perioder med ren eksport i perioder med lav magasinfylling, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Olje- og energidepartementet vil ha ansvar for oppfølgingen av denne dialogen.

Den siste tiden har flere ekstraordinære hendelser gjort at strømprisen i Europa har økt betraktelig, noe som også slår inn på det norske markedet.

Regjeringen ønsker å ha et større handlingsrom i perioder med for lite kapasitet i norske vannmagasiner.

[ Miljøklageorganer jobber på høygir – men bare i Sverige og Danmark ]

Krevende

– Det har vært krevende for både folk og bedrifter med den siste tids strømpriser, noe regjeringen tar på alvor. Regjeringen vil bidra med flere tiltak både på kort og lang sikt for å sikre rimelig strøm i Norge også i fremtiden, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Han understreker at man må gå gjennom vinterens erfaringer for å se på spørsmål om forsyningssikkerheten.

Senterpartiet har tidligere tatt til orde for å begrense strømeksporten til Europa, noe EUs energikommissær Kadri Simson har advart mot.

[ Dagsavisen_mener: Særdeles frisk kritikk fra et parti som styrte i åtte år uten at det skjedde særlig mye ]

Handlingslammet

Fremskrittspartiets energipolitiske talsperson Frank Sve mener regjeringen framstår handlingslammet og peker på at Frp flere ganger tidligere har krevd at regjeringen oppretter dialog med Storbritannia og EU.

– Dessverre har regjeringen hele veien vært avvisende og skjøvet EØS-regelverket foran seg. Denne handlingslammelsen har straffet norske strømkunder, som i altfor lang tid har måttet leve med betydelig økonomisk usikkerhet på grunn av skyhøye strømpriser, mener han.

På høy tid

Rødt mener det nå er på tide med handling og ikke bare dialog.

– Dette er på høy tid, og noe vi har sagt lenge. Det som trengs nå, er handling og ikke prat – regjeringen må legge tydelige krav på bordet for å få redusert eksporten av norsk strøm og importen av høye strømpriser. Det er tydelig at det finnes et handlingsrom her, og det må brukes. Dialog alene får ikke ned strømprisene, og regjeringen har allerede brukt for lang tid på tåkeprat, sier Sofie Marhaug, som er nestleder i energi- og miljøkomiteen.

Norge har strømkabler til flere land, blant annet til Tyskland og Nederland. I fjor høst startet prøvedriften på verdens lengste undersjøiske strømkabel, North Sea Link mellom Norge og Storbritannia.

[ – I Norge settes boliglånsrenten individuelt. Noen får gode betingelser, noen får ikke det ]

Flere tiltak

Regjeringen har innført flere tiltak denne vinteren for å avlaste hardt pressede strømkunder, blant annet en strømpakke både til husholdninger og næringsliv samt redusert elavgift, økt bostøtte, økt sosialhjelp, økt støtte til studenter og mer støtte til ENØK-tiltak for husholdningene.

Torsdag ble det også kjent at regjeringen vil gå videre med havvindprosjektene i Utsira Nord og Sørlige Nordsjø, noe de mener vil gi betydelig mer kraft inn i det norske markedet gjennom kabler direkte til Fastlands-Norge.

Regjeringens løsning fikk imidlertid lunken mottakelse blant opposisjonspartiene.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]