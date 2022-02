Oslo: Byrådet og Høyre vil innføre mest mulig av den nedstemte rusreformen

– Oslo kan gå foran og vise at det er mulig å møte folk med hjelp i stedet for straff, sier Rina Mariann Hansen (Ap) til VG.

Hun er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo og forteller til avisen at mange i Oslo Ap har vært frustrert etter at Solberg-regjeringens forslag til rusreform ble nedstemt.

Forslaget innebar avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk.

Nå går det Ap-ledede byrådet sammen med Oslo Høyre. De har som mål å innføre så mye som mulig av rusreformen, uten å be Støre-regjeringen om lov.

– Vi håper at vi kan få det til innenfor dagens regelverk. Det hadde vært mye enklere hvis Høyre-regjeringens rusreform fikk flertall, men det gjorde den ikke. Da er det fint at hovedstaden tar på seg ledertrøya og viser vei, sier Hassan Nawaz, bystyrerepresentant for Høyre.

I regjeringens Hurdalserklæring skriver Ap og Sp at de er imot en generell avkriminalisering av narkotika, men at «personer med rusavhengighet skal møtes med hjelp og behandling istedenfor strafferettslige reaksjoner».

Politikerne forteller at de vil sette i gang et pilotforsøk så raskt som mulig, i samarbeid med politiet og de rådgivende enhetene.

