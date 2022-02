Nationaltheatrets skuespillere vil flytte til Tullinløkka

På Tullinløkka, ved Nasjonalgalleriet, har det vært byggeplass i mange år, men nå vil skuespillerne legge den midlertidige hovedscenen hit, skriver de i et debattinnlegg i Aftenposten.

Riksantikvar Hanna Geiran uttalte til avisa 6. februar at plassen bør holdes åpen for publikum, og ikke inntas av andre aktører for øyeblikket.

– Vårt håp er tvert imot at vår vennligsinnede visitt vil revitalisere området, skriver skuespillerne.

Alternativet er å flytte den midlertidige hovedscenen til en parkeringsplass ved det nedlagte Økernsenteret. Det ligger et stykke unna Oslo sentrum, og klemt mellom en motorvei og en T-banelinje.

– Vi har god grunn til å frykte at å legge Norges nasjonale hovedscene ved en foreløpig byggeplass godt utenfor sentrum, ikke bare vil gjøre teateret mindre tilgjengelig for publikum. Det vil også være et tydelig tegn på hvordan vi som samfunn prioriterer den norske kulturarven som Nationaltheatret er en viktig del av, skriver skuespillerne.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]