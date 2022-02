Kraftige reaksjoner på at folkeavstemning i Innlandet kun er digital

Jørund Hassel i Innlandet fylkeskommunale eldreråd retter krass kritikk mot opplegget knyttet til folkeavstemningen, skriver TV 2.

Han kaller det et demokratisk problem og har klaget til Sivilombudet.

– Fra 1913 og fram til nå har det ikke vært noen begrensninger i stemmeretten, men når vi nå kommer til 2022, så opplever vi begrensninger for de som er ikke-digitale. Og da mener jeg vi beveger oss mot 1800-tallets stemmegivningsprosesser, sier Hassel.

Norges Blindeforbund sier de reagerer på at det velges en løsning som utestenger sårbare grupper fra å delta. De ønsker løsninger som fungerer for alle.

– Vi er selvsagt svært positive til e-valg. Det kan likevel ikke være eneste mulighet når ikke alle er digitale. Når mange fratas muligheten til å delta i en så viktig avstemming, får vi et demokratisk problem. Slike avstemninger må kunne gjennomføres både digitalt og på papir, sier forbundsleder Terje André Olsen.

Fylkesordfører i Innlandet, Even Aleksander Hagen (Ap), sier at de i utgangspunktet ønsket både digital og fysisk stemmegivning.

– Men det var jo både kommunene som ga uttrykk for at det kom til å bli krevende å rigge opp, og så var det Statsforvalteren som advarte i en smittesituasjon, midt i en pandemi mot å ha fysisk stemmegivning. Derfor var det et enstemmig valgstyre som landet på den løsningen, sier Hagen til TV 2.

Han oppfordrer nå alle uten digital ID til å skaffe seg det, slik at de får stemt innen fristen 17. februar.

