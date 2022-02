Frp-representant mottok drapstrusler

– Du får brev i posten om at du skal få nakkeskudd. Jeg synes det er så grenseløst at jeg egentlig bare burde reist hjem. For dette er ikke noe kjekt i det hele tatt, sa Sve til Nettavisen.

Det var under debatten om lønna til stortingsrepresentantene torsdag at Sve avslørte at han har mottatt alvorlige trusler. De er nå anmeldt til politiet.

Frp-representanten fra Møre og Romsdal sier det ikke er hyggelig å være folkevalgt når dette er stemningen han møtes av.

– Det har blitt veldig tøft å være politiker og folkevalgt. Det er en vanvittig belastning, sier Sve.

3. februar ble rapporten Trakassering og trusler mot politikere offentliggjort. Dette er tredje utgave av undersøkelsen fra Politihøgskolen. 46 prosent av regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter som har svart, sier de er blitt utsatt for en alvorlig hendelse – som oftest en direkte eller indirekte trussel mot dem selv eller deres nærmeste. Fremskrittspartiet var partiet som meldte om flest hendelser og flest alvorlige hendelser.

