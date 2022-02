Årslønna steg med 3,5 prosent i fjor

Årslønna fra 2019 til 2020 steg til sammenligning med 3,1 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det var høyere vekst i årslønna i markedsrettet virksomhet enn i offentlig forvaltning. Størst var lønnsveksten innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting med 5,5 prosent.

Blant næringer som omfatter både offentlig og privat virksomhet, var årslønnsveksten innen helse- og omsorgstjenester 3,0 prosent, mens innen undervisning var den på bare 2,2 prosent.

Ifølge SSB kan mye av lønnsveksten forklares med de til dels kraftige omveltningene i arbeidsmarkedet i etterkant av pandemiutbruddet, det høye nivået på etterspørsel etter arbeidskraft fra i fjor sommer og økte bonusutbetalinger.

Arbeidstakerorganisasjonen Unio mener at tallene bekrefter at det trengs et lønnsløft i offentlig sektor.

– Unios grupper i offentlig sektor kom svært dårlig ut i 2020. Nå viser tallene fra SSB at våre grupper også har kommet svært dårlig ut i 2021, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Hun peker på at rammen som LO og NHO fastsatte etter lønnsoppgjøret i fjor var at lønnsveksten i privat sektor ville bli 2,7 prosent.

– SSB-tallene bekrefter at veksten i privat sektor ble langt høyere enn i offentlig sektor og viser hvorfor det nå trengs en høyere ramme og et lønnsløft i offentlig sektor i år. Det må til for at etterslepet i offentlig sektor skal tas igjen, sier Lied.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen