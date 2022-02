20 personer straffet etter å ha kjøpt svart arbeid

– Enkelt sagt er det slik at svart arbeid eksisterer fordi det finnes etterspørsel. Du som forbruker er ikke fritatt fra ansvaret for å gjennomføre egne undersøkelser i kjøpssituasjoner. Disse sakene understreker også forbrukeransvar for å bidra til å forebygge svart arbeid, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.

Ved et bokettersyn hos entreprenørselskapet ble det avdekket et stort omfang av svart arbeid fra slutten av 2017 til slutten av 2019. Korrespondanse med kunder viser at de var blitt tilbudt priser både med og uten moms, og at mange kunder hadde godtatt tilbudet uten moms, skriver politiet i en pressemelding.

Betalinger er blitt gjort kontant og på andre måter som gjorde det vanskelig å oppdage for skattemyndighetene.

De 20 kundene er straffet for medvirkning til skattesvik. Tolv av sakene ble avgjort gjennom tilståelsesdommer, mens åtte personer fikk forelegg. Til sammen har de fått inndragningskrav på 2.055.730 kroner. Dette har kommet i tillegg til bøter på 297.000 kroner.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen