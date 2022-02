SV vil ha utflaggingsskatt

– Bjørn Dæhlies flytting til Sveits setter søkelys på et betydelig skattehull som man har i dag knyttet til urealisert kapitalgevinst. Vanligvis knytter mye av debatten seg til formuesskatten, men skattegevinsten av å flytte urealiserte kapitalgevinster er mye, mye større, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV til Finansavisen.

Hun bruker Bjørn Dæhlies selskap Sisa Invest som eksempel. I et debattinnlegg i Dagens Næringsliv tirsdag skrev forsker Ole-Andreas Elvik Næss ved Norges Handelshøyskole at selskapet med sin opptjente egenkapital på 439 millioner kroner, kan påløpe en skatt på over 100 millioner om et slikt beløp skal realiseres som utbytte eller aksjesalg.

– Med fem år i Sveits slipper man det, og man kan flytte tilbake igjen uten å betale skatt av den realiserte gevinsten, sier Kaski.

Partiet foreslår derfor en «exitskatt,» der man kan hente skatten når folk flytter ut. De ser for seg flere ulike modeller for hvordan skatten skal fungere.

– Det er ikke ulovlig å flytte ut, men det er også klokt ikke å ha enorme skattehull i det norske skattesystemet, sier Kaski.

