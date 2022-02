Støre oppfordrer verdensledere til å skaffe 16,8 milliarder dollar i vaksinedugnad

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var med på onsdagens digitale lansering sammen med Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa, generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i WHO og FNs generalsekretær António Guterres.

– Vi har alle interesse av å få pandemien under kontroll. Ingen er trygge før alle er trygge. Felles investeringer i ACT-A er i vår alles interesse. Det er det politisk riktige å gjøre. Det er god økonomisk politikk. Å investere i ACT-A er en investering i global helsesikkerhet til felles beste, sier Støre.

ACT-A står for Access to covid-19 Tools Accelerator og er det eneste globale partnerskapet som fremmer utvikling, produksjon og likeverdig tilgang til vaksiner, medisiner og testutstyr for å håndtere koronapandemien. Støre og Ramaphosa er medledere for fasiliteringsrådet i ACT-A.

Oppfordringen om dugnad går til ledere for 55 høy- og mellominntektsland om å komme med nye bidrag til ACT-A. Samlet er det behov for 16,8 milliarder dollar, ifølge regjeringen. Norge bidro med 2 milliarder kroner i desember 2021.

Kirkens Nødhjelp støtter oppfordringen.

– Om alle rike land tar sin rettferdige andel, er det høyst realistisk å få til dette globale krafttaket. Det er småpenger i det store bildet av hva denne pandemien koster oss, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Han retter spesielt pekefingeren mot Finland og Danmark, som ifølge Kirkens Nødhjelp kun ga 19 prosent og 14 prosent av det som ville vært deres rettferdige del av regningen.

– Danmark og Finland er land som burde bidra mer i den globale helsekrisen, sier Høybråten.

