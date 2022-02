Rapport: Jernbaneverket hadde manglende geoteknisk kompetanse

Rapporten er utarbeidet av Deloitte, som ble hyret inn av Bane Nor, skriver Teknisk Ukeblad.

Prosjektets kostnadsramme har økt fra 10,5 til 17,9 milliarder, noe Bane Nor har forklart blant annet med funn av kvikkleire under sentrum av Moss.

Blant de seks kritikkverdige observasjonene som Deloitte har gjort, er blant annet at Jernbaneverket – Bane Nors forgjenger – ikke hadde tilstrekkelig kompetanse på geoteknikk i prosjektorganisasjonen i detaljreguleringsfasen i 2015–2016.

I rapporten heter det også at Bane Nor i dag ikke har rutiner for hvordan utbyggingsprosjekter skal både sikre og vurdere undersøkelser av grunnforhold.

Overfor Teknisk Ukeblad presiserer Stine Undrum, konserndirektør for utbygging i Bane Nor, at det ikke er avdekket brudd på lover eller regler. Hun avviser også at foretaket mangler de omtalte rutinene.

– Bane Nor har satt inn flere tiltak for å unngå at vi havner i denne situasjonen igjen, skriver hun i en epost.

