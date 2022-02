Miljøorganisasjoner kaller havvindsatsingen stusslig og for liten

– Jeg ble nesten litt målløs av å se at de står og skryter og er så stolte av det. Dette var stusslige greier. For noen uker siden kom det over 50 nye oljelisenser i Norge og 17 havvindkonsesjoner i Skottland, sier Pleym til NTB.

Norge kommer ikke i gang med en skikkelig satsing fordi det gis mer til oljenæringen, sier Greenpeace Norge-lederen.

Han er også skuffet over at havvindprosjektet ikke inneholder planer om en hybridkabel som sender strøm til utlandet.

– Vi trenger denne hybridkabelen. Det handler om kraft til Norge, men også eksporten i det lengre løp. De utsetter det som er litt vanskelig og ukomfortabelt, og gjør veldig lite av det vi trenger å gjøre mye mer av.

Det trengs et raskere tempo i omstillingen, sier Pleym, og får støtte fra generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

– Det er flott at havvindsatsingen endelig starter, men vi vil trenge mer havvind dersom vi skal sikre den fornybare kraften, verdiskapningen og arbeidsplassene vi trenger for å komme oss gjennom det grønne skiftet og gi offshorenæringen nye bein å stå på, sier Andaur.

Naturkostnaden må begrenses både når områder velges ut og når prosjekter utvikles, understreker hun.

– Dette må vektlegges sterkt i nytt regelverk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen