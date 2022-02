Kunnskapsministeren lover raskt svar om eksamen

Utdanningsdirektoratet har anbefalt regjeringen å avlyse skriftlig og muntlig eksamen i både grunnskole og videregående skole denne våren.

Nå diskuteres saken i Kunnskapsdepartementet og så i regjering, sier Brenna.

– Så kommer vi til å ta en avgjørelse så raskt vi kan, sier hun.

Etter det NTB forstår, er beslutningen ventet denne uka.

[ Elevorganisasjonen: Eksamen bør avlyses ]

Også i fjor og året før ble alle skriftlige og muntlige eksamener på videregående skole og 10. klasse avlyst på grunn av koronapandemien. For tredje gang har direktoratet altså landet på at det er riktigst å avlyse.

Men kunnskapsministeren ser dilemmaer i saken.

– Vi har fått et veldig klart råd fra Utdanningsdirektoratet om ikke å gjennomføre årets eksamener. Det er særlig to ting som er viktig der. Det ene er spørsmålet om hvordan vi bruker tida og ressursene i skolen best mulig ut dette skoleåret. Og det andre er hva som oppleves som en rimelig måte å vurdere elevenes kompetanse på når smitteverntiltakene har vært så forskjellige i landet, sier hun.

Saken fortsetter under videoen

Brenna påpeker at gjennomføring av eksamen tar mye kapasitet fra skolene.

– Samtidig så er eksamen viktig, sier hun.

– Så det er et større bilde enn bare Utdanningsdirektoratets råd.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen