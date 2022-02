Kontrollkomiteen: Stortinget kan kreve innsyn i alle regjeringens dokumenter

Det gjelder også interne og hemmelige regjeringsnotater. Vedtaket avklarer en årelang dragkamp, skriver VG.

– Komiteen slår nå enstemmig fast at Stortinget med vedtak i plenum kan be regjeringen om å utlevere ethvert dokument til Stortinget. Jeg er veldig glad for at alle partiene i komiteen står samlet om dette, sier Lubna Jaffery (Ap), første nestleder i komiteen, til avisen.

Stortinget har etter Grunnloven rett til innsyn, men striden har stått om hvorvidt den også bør gjelde for de hemmelige regjeringsnotatene, som er den enkelte regjerings eiendom.

Vedtaket i kontrollkomiteen åpne nå for innsyn i regjeringsinterne dokument, som regjeringsnotater og embetsverkets faglige vurderinger, i tillegg til embetsverkets dokumenter, som er interne etter offentlighetsloven.

Komitéleder Peter Frølich (H) understreker at terskelen er skyhøy og at det bare er i ekstraordinære tilfeller at Stortinget kunne bruke denne hjemmelen.

– Det vil være et enormt inngrep i en regjerings innerste organ. Jeg kan bare se for meg tilfeller der man står overfor en stor skandale, kanskje opp til riksretts-nivå, sier han.

