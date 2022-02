Kraftig kritikk mot utprøving av ny operasjonsmetode

Rapporten fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) ble lagt fram tirsdag.

Utprøving av den nye operasjonsmetoden – taTME – ble gjort uten overordnet nasjonal styring og ble startet opp etter lokale initiativ, mener kommisjonen. Utprøvingen ble ikke fulgt opp med klinisk forskning, og pasientene fikk ikke god nok informasjon om risiko ved metoden, ifølge rapporten.

Metoden ble tatt i bruk ved sju norske sykehus mellom 2014 og 2018, da den ble stanset.

Stansen kom høsten 2018 på grunn av økt fare for komplikasjoner og tilbakefall sammenlignet med tradisjonell behandling.

– Dette viser at pasientsikkerheten ikke var godt nok ivaretatt da sykehusavdelingene begynte å bruke den nye operasjonsmetoden. Pasienter skal være sikre på at behandlingen de får i norske sykehus, er trygg. Det handler om tillit til helsetjenesten, og at pasienter har mulighet til å ta informerte valg om egen behandling, sier Pål Iden, direktør i Ukom.

Rapporten viser at seks av sju sykehus ikke etablerte en klinisk studie i forbindelse med oppstart av taTME-metoden. Dermed ble det heller ikke innhentet skriftlig samtykke fra pasientene i forbindelse med operasjonene. De nasjonale anbefalingene knyttet til bruk av metoden ble ikke fulgt, ifølge Ukom.

