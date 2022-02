Hareide får kritikk av Stortinget

Det er klart etter et møte i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tirsdag.

Bakgrunnen er at den tidligere samferdselsministeren ikke gjennomførte Stortingets vedtak fra 27. mai i fjor om å oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere.

Det er Frp-representantene Bård Hoksrud, Tor André Johnsen og Carl I. Hagen som har anmodet Stortingets ansvarskommisjon om å vurdere riksrett mot Hareide for brudd på ansvarlighetsloven.

Nå har flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen bestemt at det ikke skal åpnes riksrett.

Men Hareide får kritikk:

– Komiteen er tydelig på at Hareide som statsråd hadde en kritikkverdig kommunikasjonsform når han kommuniserte til mediene at han ville legge bort forslaget, samtidig som Stortinget i budsjettforslaget han la fram for 2022, får beskjed om at det arbeides videre med det, sier Høyres stortingsrepresentant Svein Harberg.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]