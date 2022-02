Forskjellsbehandling fortsetter

– Vi begynte å etterlyse veilederen som skal gi tydeligere retningslinjer for hvordan kommunene skal behandle søknader om HC-kort, allerede i Ketil Solvik-Olsens tid som samferdselsminister.

Det forteller seniorrådgiver Cato Lie i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

HC-kort er en parkeringstillatelse som gir adgang til parkering på parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede.

– Utydelige og utdaterte

Ketil Solvik-Olsen (Frp) var samferdselsminister fra høsten 2013 til høsten 2018.

Deretter var Jon Georg Dale samferdselsminister fram til slutten av januar 2020. Han ble etterfulgt av Knut Arild Hareide (KrF) som satt i statsrådstolen til oktober 2021, før Jon-Ivar Nygård (Ap) overtok posten.

– Sammen med Norges Handikapforbund har vi plass i Kontaktforum for universell utforming av transportsystemet, og to ganger i året er det faste møter med samferdselsstatsråden. I alle disse møtene med de fire statsrådene siden 2017-2018, har vi etterspurt når veilederen for HC-kort, som vi var med på å utarbeide, kommer på plass, forteller Lie.

– Hvorfor er dere så opptatt av dette?

– Dagens retningslinjer er utydelige og utdaterte. Det fører til at de kommunale søknadsbehandlerne i dag behandler søknader om HC-kort ulikt, svarer Lie.

– Forflytningshemmede med nøyaktig samme diagnose kan derfor få HC-kort i en kommune, mens de ikke får det i en annen.

– Har ikke verktøyet

– Det er også en uting at noen kommuner opererer med kvoter for hvor mange som kan få HC-kort, slik at forflytningshemmede med behov for HC-kort ikke får det, fortsetter Lie.

– Slik det er i dag opplever dessuten forflytningshemmede med diagnoser som ikke er synlige, å få avslag på søknad om HC-kort fordi kommunale saksbehandlere ikke har det verktøyet de trenger for å behandle søknadene på en god måte. Personer med kols kan være en slik gruppe.

– Det er i tillegg slik at personer som har hatt HC-kort tidligere, opplever at de ikke får det når de søker på nytt, tilføyer Lie, med henvisning til hva FFOs rettighetssenter har fått tilbakemeldinger om.

– Hva tenker du om at fire samferdselsministre ikke har klart å få ordnet opp i dette?

– Det er helt uakseptabelt fordi det å ikke få HC-kort kan få store konsekvenser for forflytningshemmede med et regelmessig behov for å kunne bruke parkeringsplasser forbeholdt forflytningshemmede.

– Jeg er selv rullestolbruker, kjører til jobben med bil, og vet hvor viktig det er med tilgang på HC-plasser.

Oversendt i 2019

Etter at både FFO og Norges Handikapforbund ble involvert i arbeidet med en ny veileder for hvordan søknader om HC-kort skal behandles, fikk Lie tro på at en løsning var nært forestående. Der tok han feil. Dagsavisen har derfor tatt kontakt med de rette instanser for å få svar på hvor skoen trykker.

Vegdirektoratet opplyser i en e-post at det er blitt utarbeidet et forslag til nye retningslinjer, og at et ferdig utkast ble oversendt Samferdselsdepartementet 11. mars 2019.

Samferdselsdepartementet opplyser i sin e-post til Dagsavisen at arbeidet med ferdigstillelsen av disse retningslinjene «har dessverre blitt betydelig forsinket.»

«En del av årsaken er at det har vært behov for ytterligere oppdateringer etter at Statens vegvesen sendte sitt innspill til retningslinjer. Før arbeidet kan ferdigstilles, må vi nå motta et revidert innspill fra Statens vegvesen med omtale av forhold som gjelder personvernforordningen», tilføyes det.

Samferdselsdepartementet forsikrer også at «når oppdatert utkast foreligger tar vi sikte å ferdigstille arbeidet så snart som mulig.»

– Unngå forskjellsbehandling

Når kan så et revidert innspill fra Statens vegvesen foreligge? Dagsavisen får følgende svar på det:

«Statens vegvesen kontaktet Samferdselsdepartementet i november 2021 med et forslag om å også innta en egen omtale av personvernforordningen i retningslinjene, knyttet mot vårt eierskap av dataregisteret for disse tillatelsene. Det ble avklart 27. januar 2022 at Statens vegvesen skal skrive utkast til slik omtale. Vi ser for oss at vårt forslag vil overleveres til departementet i løpet av mars.»

Altså omtrent tre år etter at det første utkastet ble oversendt Samferdselsdepartementet.

Så spørs det da, hvor lang tid samferdselsminister Jon-Ivar Nygård trenger i tillegg for å få de nye retningslinjene på plass.

Vegdirektoratet bekrefter at målsettingen med arbeidet er å sikre likebehandling. Med de nye retningslinjene «kan man sørge for at saksbehandlingen på rettsområdet er harmonisert, på denne måten kan man unngå forskjellsbehandling eller uriktig saksbehandling», skriver de i eposten til Dagsavisen.

