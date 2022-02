På nasjonale prøver er det både viktig at alle elever gjennomfører under samme forhold, og at flest mulig elever kan gjennomføre og oppleve mestring, påpeker direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet.

– Vi mener vi har funnet en god balanse og vil takke Dysleksi Norge for et godt samarbeid over tid med faglige innspill og nyttige diskusjoner, sier Nilssen.

Bakgrunnen for anbefalingen er en utredning bestilt av Kunnskapsdepartementet.

