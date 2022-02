Norsk borger omkom i skredulykke i Østerrike

Departementet bekrefter overfor NTB at de pårørende er varslet og får konsulær bistand fra norske myndigheter.

Utenriksdepartementet vil ikke si noe om kjønn eller alder på den døde personen. Det gikk flere skred i Østerrike fredag, og det ble blant annet meldt at fire svenske statsborgere døde.

Departementet kan ikke bekrefte om den norske statsborgeren døde i samme skred som de svenske eller ikke.

Fire svenske menn døde

Skredet som tok de svenske skituristene, skjedde nær den sveitsiske grensa i Tirol.

De svenske mennene som døde, var i 40-årene og hadde tilhørighet i Svealand og Götaland.

Svenskene var med i en større gruppe som var på besøk i området og sto offpiste da skredet ble utløst i 13-tiden fredag. Det ble registrert minst 31 skred i området fredag.

Mye snø

Tirol har fått mye snø de siste dagene, noe som trekkes fram som en forklaring på skredene. I minst fire av skredene fredag ble det meldt om skadde eller døde.

Et annet skred, ved Sölden litt lenger øst i regionen tok også med seg fem skiløpere. Disse kom seg imidlertid ut i live. Sölden er kjent for å være vertskap for åpningsrennet i verdenscupen i alpint.

NRK meldte om det norske dødsfallet lørdag formiddag.

